بالصور| عقد حفل زفاف الممثلة مايلي ماكينتوش وسط عائلتها وأصدقاءها المقربين

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 11-09-2013 16:27

عقدت الممثلة مايلي ماكينتوش، قرانها على جرين ماندسون، في حفل زفاف بسيط، حضره أصدقاءها المقربين وعائلتها.

وارتدت ماكينتوش فستان زفاف، طويل وواسع، مصنوع من الدانتيل، ورفعت شعرها للأعلى، وارتدت طرحة بيضاء قصيرة فوق رأسها.

ووضعت ماكينتوش مكياج بسيط، فظهرت ملامح وجهها بوضوح، و ارتدت حذاء "كعب عالي"، لونه أبيض، ومفتوح، وأمسكت بباقة ورود ملونه باللون الأبيض والوردي.

وحضرت الموديل والممثلة شارلوت ديكارلي الحفل، وكانت من ضمن وصيفات العروس، وارتدت فستان طويل وواسع، لونه سيمون، وارتدت حذاء، كعب عالي لونه فضي.