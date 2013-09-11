وحيد حامد: الجزء الثاني من "الجماعة" يتناول ما بعد "البنا" حتى ثورة يناير

المخرج محمد ياسين: نحاول أن نكشف المحتوي الفكري للجماعة بشكل أعمق

كتب : وفاء بكر منذ 34 دقيقة

بعد تأكيد الكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد ياسين، عزمهما بدء العمل فى الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة"، الذى خلق حالة جدل واسعة، صرح وحيد حامد لـ"الوطن" بأن الجزء الثانى من المسلسل سيشكل مفاجأة للجمهور، قائلا "أعكف حالياً على كتابته، واتفقت أنا والمخرج محمد ياسين على وضع الخطوط العريضة للمسلسل، وهى عرض البعد العقائدى والفكرى للإخوان المسلمين، وتناول مرحلة ما بعد حسن البنا وفترة ثورة يناير وما بعدها".

وأكد حامد أن فريق عمل المسلسل سيتغير بالكامل، قائلا "بلا شك سيتم تغيير النجوم المشاركين فى الجزء الأول؛ لأننا سنتناول فترة زمنية مختلفة، وبالتالى سيكون النجوم مختلفين"، معربا عن عدم قلقه من رد الفعل الإخوانى "لست خائفا منهم، والشاطر فيهم يعمل لى حاجة.. أنا مؤمن بقضيتى، وملتزم بها أمام جمهورى".

على الجانب الآخر، قال المخرج محمد ياسين "الجزء الثانى يبدأ بمقتل حسن البنا، ويستعرض تاريخ المرشدين الذين جاءوا من بعده، كما يتناول علاقة الجماعة بسيد قطب، لكشف المحتوى الفكرى للجماعة بشكل أعمق".

أما عن تناول علاقة الإخوان بثورة يناير، فاتفق ياسين مع حامد على أن الأمر متروك للكاتب، ولم يحسم بعد.

وأضاف ياسين "فى الحقيقة يساورنى القلق بين الحين والآخر من رد فعل الإخوان على العمل، ولو تعرضوا لنا بطريقتهم المتطرفة، ستكون حماقة منهم، ستزيد من كره الناس لهم، وفى النهاية نحن نقدم رسالتنا ولا نخشى فى الحق إلا الله".

وحول الأسماء المرشحة للجزء الثانى، أكد محمد ياسين أنه لم يرشح اسماً بعدُ، وسينتظر حتى يأتيه السيناريو كاملاً، حتى يستطيع اختيار الأبطال المناسبين للجزء الثانى.