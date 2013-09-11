أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الطيران»: إرسال تأشيرات المصريين لليبيا قبل السفر بـ24 ساعة للتأكد من صحتها

  • مصر
  • 10
Google+ Print
«الطيران»: إرسال تأشيرات المصريين لليبيا قبل السفر بـ24 ساعة للتأكد من صحتها «الطيران»: إرسال تأشيرات المصريين لليبيا قبل السفر بـ24 ساعة للتأكد من صحتها
أعلنت وزارة الطيران المدني أنه جرى الاتفاق مع السلطات الليبية على إرسال أسماء المسافرين إلى ليبيا قبل السفر بـ24 ساعة للتأكد من سلامة التأشيرات. وأوضح المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني، اتخاذ إجراءات تصحيحية لحل مشكلة تأشيرات المصريين العاملين بليبيا ومنع ظاهرة المصريين العالقين في المطارات الليبية. وأكد وزير الطيران خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب اجتماع مع السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل، على تقديره لموقف الليبية تجاه الشعب المصري والتحرك السريع للسلطات الليبية والسفارة الليبية بالقاهرة لمنع ظاهرة تزوير التأشيرات، التي يقع ضحاياها البسطاء من الشعب المصري. وقال «فاضل»: «إنه تم اتخاذ إجراء سريع مع شركات الطيران، وذلك بإرسال أسماء المسافرين إلى السلطات الليبية قبل ميعاد الرحلات بـ 24 ساعة  للتأكد من صحة التأشيرات، منعاً لمعاناة المصريين في حالة عدم دخولهم للأراضي الليبية». ولفت «فاضل» إلى إنشاء السفارة الليبية لموقع إلكتروني تتأكد شركات الطيران من صحة التأشيرات من خلاله لمنع سفر كل من يحمل تأشيرات مزورة. من جانبه، قال السفير محمد فايز جبريل إن ليبيا تحترم الإرادة المصرية وتقدر الشعب المصري وتقف بجانبه في مساره الديمقراطي، مؤكدا أن الحكومة الليبية تحرص على تذليل كل العقبات أمام حركة سفر المصريين إلى ليبيا.  وأضاف «جبريل» أن التأشيرات الليبية تمنح فقط من القنصلية الليبية ورسومها لا تتعدى 100 جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول