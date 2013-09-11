«الطيران»: إرسال تأشيرات المصريين لليبيا قبل السفر بـ24 ساعة للتأكد من صحتها

أعلنت وزارة الطيران المدني أنه جرى الاتفاق مع السلطات الليبية على إرسال أسماء المسافرين إلى ليبيا قبل السفر بـ24 ساعة للتأكد من سلامة التأشيرات. وأوضح المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني، اتخاذ إجراءات تصحيحية لحل مشكلة تأشيرات المصريين العاملين بليبيا ومنع ظاهرة المصريين العالقين في المطارات الليبية. وأكد وزير الطيران خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب اجتماع مع السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل، على تقديره لموقف الحكومة الليبية تجاه الشعب المصري والتحرك السريع للسلطات الليبية والسفارة الليبية بالقاهرة لمنع ظاهرة تزوير التأشيرات، التي يقع ضحاياها البسطاء من الشعب المصري. وقال «فاضل»: «إنه تم اتخاذ إجراء سريع مع شركات الطيران، وذلك بإرسال أسماء المسافرين إلى السلطات الليبية قبل ميعاد الرحلات بـ 24 ساعة للتأكد من صحة التأشيرات، منعاً لمعاناة المصريين في حالة عدم دخولهم للأراضي الليبية». ولفت «فاضل» إلى إنشاء السفارة الليبية لموقع إلكتروني تتأكد شركات الطيران من صحة التأشيرات من خلاله لمنع سفر كل من يحمل تأشيرات مزورة. من جانبه، قال السفير محمد فايز جبريل إن ليبيا تحترم الإرادة المصرية وتقدر الشعب المصري وتقف بجانبه في مساره الديمقراطي، مؤكدا أن الحكومة الليبية تحرص على تذليل كل العقبات أمام حركة سفر المصريين إلى ليبيا. وأضاف «جبريل» أن التأشيرات الليبية تمنح فقط من القنصلية الليبية ورسومها لا تتعدى 100 جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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