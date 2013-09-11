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بالصور..محافظ قنا يفتتح معرض مستلزمات مدرسية مخفضة

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بالصور..محافظ قنا يفتتح معرض مستلزمات مدرسية مخفضة بالصور..محافظ قنا يفتتح معرض مستلزمات مدرسية مخفضة
قنا - أمير الصراف:
منذ 1 ساعة 19 دقيقة

افتتح السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا معرض مستلزمات المدارس والذى يقام بالتعاون مع وزارة والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية تحت إشراف الغرفة التجارية بقنا.

وأشار إلى أن المعرض يوفر لأهالي قنا مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 10% على الأدوات الكتابية, و30% على الشنط والملابس المدرسية وأبدى سعادته على نسبة التخفيضات التى يوفرها المعرض لمساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة لمواكبة الظروف المعيشية لأهالى قنا.

وأضاف أن المحافظة قامت بتوفير المكان مجانًا لإقامة المعرض الذى يقام خلال الفترة من 10 /9 إلى 17 /9 /2013م, وهى فترة مناسبة لأبناء قنا لشراء المستلزمات بالتخفيضات المتاحة قبل بداية العام الدراسى الجديد.
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