برادلي: لا نخشى أي منافس .. برشلونة وحده يمكنه إيقافنا

يؤمن بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر أن فريقه لا يخشى الاصطدام بأي منافس في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

وتأهلت مصر للدور الحاسم بعد الفوز في كل مباريات مرحلة المجموعات بالتصفيات، وتنتظر إجراء القرعة يوم 16 سبتمبر الجاري لمعرفة المنتخب الذي تلاقيه في مباراتي ذهاب وإياب ليتأهل الفائز للمونديال.

وقال برادلي في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين: "لا يهمنا اسم المنتخب الذي نواجهه في الدور الحاسم، فنحن مستعدون لكل الفرق".

وأضاف "لقد وصل منتخب مصر لمرحلة لا يخشى فيها أي منافس مهما كانت اسمه في القارة السمراء، فقط برشلونة الذي يمكنه إيقافنا".

وتقام مباراة ذهاب الدور الحاسم خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر المقبل.