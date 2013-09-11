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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 235 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني لإنتاج الخبز

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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 235 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني لإنتاج الخبز "السلع التموينية" تتعاقد على شراء 235 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني لإنتاج الخبز

كتب : وائل سعد الأربعاء 11-09-2013 14:57

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية على شراء 235 ألف طن قمح روماني وروسي وأوكراني من خلال المناقصة العالمية، ويتم التوريد اعتبارًا من يوم 11 نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام.

وتتضمن الكميات المشتراة 60 ألف طن قمح روماني، بسعر 254 دولار و88 سنت للطن، وقيمة النولون 12 دولار و33 سنت لكل طن، و60 ألف طن قمح روسي، بسعر 254 دولار و50 سنت للطن، وقيمة النولون 13 دولار و23 سنت للطن، و60 ألف طن قمح أوكراني، بسعر 251 دولار و88 سنت للطن، وقيمة النولون 15 دولار و90 سنت للطن، و55 ألف طن قمح أوكراني، بسعر 251 دولار و68 سنت للطن، وقيمة النولون 16 دولار و10 سنت للطن.

وأكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من أمريكا وروسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.

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DMC

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