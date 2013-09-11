رئيس هيئة المرابطين بالأقصى: تفجيرات "أنصار بيت المقدس" بسيناء عمل إرهابي ولا علاقة لها بالإسلام

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

وصف يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، ما قامت به جماعة "أنصار بيت المقدس" اليوم بسيناء بأنه "عمل إرهابي"، وليس له علاقة بالدين الإسلامي على الإطلاق. وقال "ما حدث عمل إرهابي جبان، والإسلام برئ من تلك التصرفات الإجرامية".

وقال مخيمر إن ما قامت به تلك الجماعة ما هو إلا استباحة للدم المسلم وللجيش الذي ضحى بالكثير من أجل قضية فلسطين وحماية الأقصى على مر العصور.

وأكد مخيمر أن الجيش المصري هو الدرع الحقيقية للقضية الفلسطينية وأن كل ما يضر الجيش المصري يقع بالضرر على قضية الأقصى وحمايته في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على باحات المسجد المبارك. وشدد على إدانته لهذه التصرفات التي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي وتحقق أهدافة باتجاه السيطرة على القدس والمسجد الأقصى.

تجدر الإشارة إلي أن جماعة "أنصار بيت المقدس" أعلنت مسؤوليتها عن العمليات التي استهدفت قوات الجيش المصري في سيناء صباح اليوم، وتوعدت باستمرار هجماتها ضد القوات المسلحة خلال الفترة القادمة، وأن ذلك يأتي ردًا على العملية العسكرية الموسعة التي بدأتها القوات المسلحة في شمال سيناء خاصة منطقتي الشيخ زويد ورفح.