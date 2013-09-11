أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

رئيس هيئة المرابطين بالأقصى: تفجيرات "أنصار بيت المقدس" بسيناء عمل إرهابي ولا علاقة لها بالإسلام

Google+ Print
رئيس هيئة المرابطين بالأقصى: تفجيرات "أنصار بيت المقدس" بسيناء عمل إرهابي ولا علاقة لها بالإسلام رئيس هيئة المرابطين بالأقصى: تفجيرات "أنصار بيت المقدس" بسيناء عمل إرهابي ولا علاقة لها بالإسلام

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

وصف يوسف مخيمر، رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، ما قامت به جماعة "أنصار بيت المقدس" اليوم بسيناء بأنه "عمل إرهابي"، وليس له علاقة بالدين الإسلامي على الإطلاق. وقال "ما حدث عمل إرهابي جبان، والإسلام برئ من تلك التصرفات الإجرامية".

وقال مخيمر إن ما قامت به تلك الجماعة ما هو إلا استباحة للدم المسلم وللجيش الذي ضحى بالكثير من أجل قضية فلسطين وحماية الأقصى على مر العصور.

وأكد مخيمر أن الجيش المصري هو الدرع الحقيقية للقضية الفلسطينية وأن كل ما يضر الجيش المصري يقع بالضرر على قضية الأقصى وحمايته في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على باحات المسجد المبارك. وشدد على إدانته لهذه التصرفات التي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي وتحقق أهدافة باتجاه السيطرة على القدس والمسجد الأقصى.

تجدر الإشارة إلي أن جماعة "أنصار بيت المقدس" أعلنت مسؤوليتها عن العمليات التي استهدفت قوات الجيش المصري في سيناء صباح اليوم، وتوعدت باستمرار هجماتها ضد القوات المسلحة خلال الفترة القادمة، وأن ذلك يأتي ردًا على العملية العسكرية الموسعة التي بدأتها القوات المسلحة في شمال سيناء خاصة منطقتي الشيخ زويد ورفح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي

مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي