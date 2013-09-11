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"الإغاثة الإنسانية" تُهدي جهازي لـ"صدمات القلب والقيء الدموي" لمستشفى "الحميات" و"أبوقير"

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"الإغاثة الإنسانية" تُهدي جهازي لـ"صدمات القلب والقيء الدموي" لمستشفى "الحميات" و"أبوقير" "الإغاثة الإنسانية" تُهدي جهازي لـ"صدمات القلب والقيء الدموي" لمستشفى "الحميات" و"أبوقير"

كتب : مروة مرسي الأربعاء 11-09-2013 13:47

أهدت لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء "فرع الدلتا"، جهازي "وحدة القيء الدموى وصدمات القلب" لمستشفى أبوقير العام والحميات بتكلفة 200 ألف جنيه.

وسلم الدكتور مجدي عبدالستار، منسق الإغاثة بالإسكندرية، اليوم، جهاز صدمات القلب وقيمته 30 ألف جنيهًا للدكتور يسري بيومي، مدير مستشفى أبوقير العام، في إطار التعاون بين الإغاثة الإنسانية والمستشفيات الحكومية لسد نقص العجز بها من أجهزة طبية لازمة.

في سياق متصل، تسلمت مستشفى الحميات برئاسة الدكتور هشام الدخس، مدير المستشفى، جهازًا لمنظار القولون لـ "وحدة القيء الدموي"، والتي تعتبرالوحدة الثانية بمحافظة الإسكندرية بقيمة 165 ألف جنيه.

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