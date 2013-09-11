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الصحة: بدء حركة تكليف التمريض 2012 ـ 2013

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الصحة: بدء حركة تكليف التمريض 2012 ـ 2013 الصحة: بدء حركة تكليف التمريض 2012 ـ 2013

كتب : طارق عبد العزيز الأربعاء 11-09-2013 14:38

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، عن البدء في إجراءات حركة تكليف التمريض 2012 ـ 2013 ما يساهم في تغطية 25% من عجز التمريض هذا العام.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على زيادة أعداد الخريجين من خلال التوسع في معاهد ومدارس التمريض خاصة في المناطق النائية والحدودية التي تعاني من عجز في أعداد أفراد هيئة التمريض، لافتة إلى انتداب عدد من التمريض المكلف لمدة عام على المحافظات لسد العجز بها.

في سياق متصل، أضافت كوثر، أنه تم ندب 20 ممرضة من المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية للعمل بالمجمع الطبي بطنطا لتشغيله بنسبة 100%.

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