بالصور: نجوم لبنان والعالم العربي يواسون نجوى كرم

تستمر الفنانة نجوى كرم بتقبل التعازي بوفاة والدها كرم كرم في بيروت، بعد أن كانت قد خصصت اليومين الماضيين لتقبل التعازي في مسقط رأسها زحلة، والتي قصدها عدد كبير من الشخصيات والمحبين والأقرباء كما الإعلاميين والفنانين الذين حضروا مراسم الدفن ووقفوا إلى جانبها لمواساتها في محنتها ومن بينهم هيفا وهبي وفارس كرم وماجدة الرومي ونجم "آراب آيدول" زياد خوري والإعلاميان جومانا بوعيد ونيشان ديرهاروتينيان.

منذ الصباح الباكر وعند تمام الساعة العاشرة تقاطر الفنانون من مختلف المجالات، غناء وتمثيلاً وتلحينا وشعراً، إلى كنيسة السيدة العذراء في منطقة " الفنار" متشحين باللون الأسود حداداً على الراحل كرم كرم وقدموا واجب العزاء لـ نجوى التي بكت والدها بحرقة، هي التي كانت قد غنت له قبل عدة سنوات برفقة الفنان الكبير وديع الصافي موال "كبرنا يا بيي" الذي يتحدث عن علاقة أب بابنته.

أبرز الفنانين الذين قدموا التعازي اليوم إلى شمس الأغنية، التي لا تزال تبدو مضيئة ومشعة برغم الحزن والأسى اللذين يخيمان على وجهها، هم نانسي عجرم، نوال الزغبي، الين خلف، طوني كيوان، كارمن لبس، الياس الرحباني، يارا، باسكال مشعلاني، رولا سعد، نزار فرنسيس والإعلاميان نضال الاحمدية وطوني بارود على أن يستمر توافد الفنانين طيلة هذا اليوم وحتى تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أنه ارتفعت نسبة مشاهدة دويتو "كبرنا يا بيي" على موقع "يوتيوب" إلى نحو ثلاثة ملايين وخمسين ألف مشاهد فور إعلان نبأ وفاة والد نجوى كرم، وذلك بعدما بادرت صفحتها الرسمية إلى الإشارة إلى ان هذا العمل يتطرق إلى موضوع العلاقة الطيبة التي تربط بين الأب وابنته والتي تشبه إلى حد كبير علاقتها بوالدها الراحل كرم كرم.

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