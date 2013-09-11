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سامح عاشور: نحن من اخترع توريث الوظيفة.. ولولا عدم تكافؤ الفرض لما وصل 99% من القيادات إلى مناصبهم

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سامح عاشور: نحن من اخترع توريث الوظيفة.. ولولا عدم تكافؤ الفرض لما وصل 99% من القيادات إلى مناصبهم سامح عاشور: نحن من اخترع توريث الوظيفة.. ولولا عدم تكافؤ الفرض لما وصل 99% من القيادات إلى مناصبهم

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 34 دقيقة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ومقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعي المنبثقة من لجنة الـ"50" لتعديل الدستور، إن "الثورة قامت ضد هذا الدستور وضد الإقصاء والاستحواذ الذي أراده فصيل الإخوان الذي كتب دستور 2012، وبالتالي لابد أن ننحاز إلى دستور جديد"، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تزايد على أحد ولا تقبل أن يزايد أحد عليها في دينها وفي وطنيتها.

وأضاف سامح عاشور، خلال جلسة لجنة الخمسين اليوم، أنه لم يكن هناك تكافؤ فرص حقيقي ومضمون دستوريًا فلا قيمة إذن في هذه الحالة عن العدالة الاجتماعية، موضحًا "نحن من اخترعنا توريث الوظيفة، وقامت الثورة من أجل القضاء عليها، وأن 99% من القيادات في لولا عدم تكافؤ الفرص لما وصلوا إلى مناصبهم".

وأشار سامح عاشور إلى أنه لابد أن يتضمن الدستور الكفالة الحقيقية للمواطن للدفاع عن نفسه، ولا يمكن أن يقبل المجتمع بأن يحاكم أي مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت دعوة بعض الجهات مثل النيابة الإدارية والطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة وجهات أخرى من أجل الاستماع إلى مطالبهم.

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