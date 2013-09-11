خبراء الطب الشرعي يطالبون لجنة الخمسين بعودة المادة 182 من الدستور المعطل الخاصة باستقلالهم

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 14 دقيقة

حضر وفد من خبراء الطب الشرعي بوزارة العدل، إلى مجلس الشورى اليوم، لمقابلة عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمطالبة بعودة نص المادة 182 من دستور 2012 المعطل الخاص باستقلالهم، والتي نصت على "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم، وينظم القانون ذلك"، بعد أن حذفته لجنة الخبراء.

وقال الخبراء في المذكرة التي تقدموا بها إلى لجنة الخمسين، إنه "لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وحياديته دون الحديث بنفس الدرجة عن استقلال وحيادية خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، لأنه إذا كان القاضي مستقلًا واعتمد في حكمه على تقرير خبير غير مستقل فإن النتيجة هي حكم غير مستقل".