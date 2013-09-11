ماكين: مقاتلو المعارضة السورية يشعرون أن الولايات المتحدة تخلت عنهم

قال السيناتور الأمريكي جون ماكين، إن القضية التي تقاتل من أجلها المعارضة الرئيس السورى بشار الأسد، اكتنفها الغموض بتسارع الأحداث العسكرية والدبلوماسية، التى أعقبت الهجوم الكيماوى قرب دمشق.

وأضاف ماكين "أصدقائى فى الجيش السورى الحر يشعرون باستياء كبير".

> وقال ماكين لشبكة "إم إس إن بي سي"، إنه ليس ضد التفاوض لحل أزمة الأسلحة الكيمياوية، لكنه أضاف "ليس هناك شىء يدفع السوريين فى أيدي المتطرفين أكثر من شعورهم بالإهمال من قبل الغرب".

ومن الأسئلة المتكررة حول سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا هى إلى أى مدى يشارك تنظيم القاعدة فى الجهود الرامية لإنهاء حكم الأسد.

> وقال ماكين، إنه كان على الرئيس باراك أوباما التصرف بقوة أكبر ضد الأسد منذ عدة أشهر.