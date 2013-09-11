قوات الأمن الفلسطينية تمنع متظاهرين من اقتحام قناة الجزيرة فى رام الله

منعت قوات الأمن الفلسطينية اليوم، الأربعاء، عشرات الشبان الغاضبين من اقتحام مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية التليفزيونية فى رام الله، احتجاجا على تهجم أحد ضيوف برامجها على الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ودعت حركة فتح إلى الاعتصام أمام المبنى الذى يضم قناة الجزيرة وسط رام الله، للتنديد بتهجم الكاتب الفلسطينى المقيم فى لندن إبراهيم حمامى على عرفات مساء أمس، الثلاثاء، خلال برنامج الاتجاه المعاكس الذى تبثه القناة.

وطالب الشبان الشرطة الفلسطينية التى منعتهم دون عنف من اقتحام المبنى الذى يضم قناة الجزيرة وسط رام الله بإغلاق مكتب القناة.