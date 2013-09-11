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الأدوية غير معلومة المصدر تؤدى إلى الفشل الكبدى

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الأدوية غير معلومة المصدر تؤدى إلى الفشل الكبدى الأدوية غير معلومة المصدر تؤدى إلى الفشل الكبدى

حذر الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ زراعة الكبد بطب المنصورة، من بيع بعض الأطباء لأدوية وحقن غير معلومة المصدر إلى المرضى بدعوى أنها أدوية تعالج مرضى الكبد، وخصوصا مرضى فيروس "سى"، حيث تؤدى هذه الأدوية إلى الفشل الكبدى لأنها تدمر خلايا الكبد.

وأشار إلى أن هذه الأدوية عبارة عن كبسولات وحقن تباع فى القاهرة فى عيادات الأطباء وبعض المراكز فى طنطا، ولا تحتوى على أى معلومات عن مكوناتها أو مفعولها أو آثارها الجانبية أو مكان تصنيعها، وهذا يعتبر خرقا صريحا لممارسة مهنة الطب، وكذلك لقوانين صرف العقاقير الطبية.

أضاف عبد الوهاب، أن العقاقير الطبية تمر بمراحل طويلة جدا تبدأ بالتجربة على حيوانات التجارب ثم على متطوعين لاستخدام هذه الأدوية قد تصل إلى 10 سنوات قبل الحصول على موافقة هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية" FDA "، ثم موافقة وزارة الصحة ورقابتها، وتباع فى الصيدليات المصرح بها، وهذه الأدوية يتم تدريسها لطلبة الطب والصيدلة ويكون لها آثار جانبية محددة وطرق استعمالها ومكوناتها مدونة فى النشرة المرفقة ومعتمدة من وزارة الصحة.

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مصر 365