حلمي بكر: أغنية علي الحجار "تحرض" على الانقسام.. وإحنا لينا رب واحد بس

كتب : هشام أمين الأربعاء 11-09-2013 13:28

بعد الهجوم على أغنية المطرب علي الحجار "إحنا شعب وإنتو شعب" بسبب كلماتها التي كتبها الشاعر مدحت العدل، أكد الموسيقار حلمي بكر أن الأغنية تحرض على انقسام الشعب المصري.

وقال بكر في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لست ضد الحجار، لكن عليه أن ينتبه جيدا لما يقدمه، فكيف يقول هذه الكلمات الصادمة في أغنية، مثل (ليكم رب ولي رب)؟".

وأضاف: "لا يصح أن يقول مطرب كبير هذا الكلام، فأحنا لينا رب واحد وبس، ومهما حدث لا يجب أن يقول ذلك، ويجب على الحجار ألا يتفلسف على الناس البسيطة، وأن يغني كلمات سهلة تصل إلى كل الناس".