تأجيل دعوى نرمين الفقي لمنع عرض "كان ياما كان" إلى 11 نوفمبر

كتب : طارق عباس الأربعاء 11-09-2013 13:44

قررت الدائرة الثانية مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز المحامي، وكيلا عن الفنانة نرمين الفقي، لمنع عرض مسلسل "كان ياما كان"، لعدم صرف باقي مستحقاتها وعدم إعطائها نسخة من العقد المبرم بينهما، إلى جلسة 11 نوفمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين مسلم، وعضوية المستشارين مأمون السيد وهلال رمضان وأمانة سر علاء إبراهيم.

وقالت الدعوى، التي تحمل رقم 84 لسنة 5 ق، إن العقد المحرر بين الفنانة والشركة والمؤرخ بيناير 2012، يلزم الشركة بسداد دفعة تعاقد قدرها 10% من قيمة التعاقد عند التوقيع، تليها دفعة أخرى عند بداية التصوير، إلا أن الشركة لم تلتزم بهذا العقد، ولم تتقاض "نرمين" سوى مبلغ 100 ألف جنيه بداية يونيو 2012، حتى فوجئت بأن الشركة تخطرها بخصم 100 ألف جنيه من مستحقاتها نظير أعمال الماكيير والكوافير، وذلك على الرغم من عدم الاتفاق مع الشركة على ذلك.

كما قامت نرمين بتقدم طلب لنقيب المهن التمثيلية بالتدخل لدى الشركة لإعطائها نسخة من عقد الاتفاق المبرم بينهما في العمل وصرف باقي مستحقاتها المالية المعلن عليها دون خصم أي مبالغ مقابل أجور المساعدين.

يذكر نرمين الفقي أقامت دعوى أخرى تحمل رقم 59 لسنة 2013 لمنع عرض المسلسل أمام الدائرة المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية.