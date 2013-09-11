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بالصور| العرض الأول للجزء الثاني من فيلم "Insidious" في لوس أنجلوس

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بالصور| العرض الأول للجزء الثاني من فيلم "Insidious" في لوس أنجلوس بالصور| العرض الأول للجزء الثاني من فيلم "Insidious" في لوس أنجلوس

كتب : إنجي رأفت منذ 50 دقيقة

حضر عدد كبير من النجوم، العرض الأول للجزء الثاني من فيلم "Insidious" في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألقت الممثلة روز بيرن، التي تقوم ببطولة الفيلم، في الحفل، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا لونه وردي منقوش عليه الورود السوداء، وحذاء أسود ذا كعب عالي، وأسدلت شعرها على كتفيها.

وجذبت الممثلة ساي يابانيديه الانتباه على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا منفوشًا من الأسفل، لونه موف فاتح، مرصع بالـ"ترتر" الموف، وحذاء ذا كعب عالي لونه بيج لامع.

الجزء الثاني من فيلم "Insidious" من إخراج المخرج جيمس وان، ويشارك في بطولته الممثل باتريك ويلسون والممثلة لين شايو والممثلة باربرا هيرشي.

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