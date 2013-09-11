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بداية موسم زراعة محصول بنجر السكر في الشرقية

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بداية موسم زراعة محصول بنجر السكر في الشرقية بداية موسم زراعة محصول بنجر السكر في الشرقية

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوى منذ 42 دقيقة

بدأت محافظة الشرقية، اليوم، زراعة 10 أفدنة من محصول بنجر السكر صنف ملاك بمعدل 2,5 كجم لكل فدان.

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، إن الزراعات الجديدة تمت بطريقة البلانتر؛ حيث تتم الزراعة على مصاطب تزرع من الريشتين، وأن الأصناف المتوفرة الآن للزراعة تسمى العروة المبكرة، وهذه الأصناف جميعها مستوردة وعديدة الأجنة وتعطي إنتاجًا جيدًا ونسبة سكر مرتفعة، ومن المتوقع زراعة 30 ألف فدان بتلك الطريقة.

ومن المتوقع أيضًا زراعة 55 ألف فدان بالشرقية؛ حيث يوجد 4 شركات تقوم بالزراعة بالمحافظة، وهي شركة الدقهلية للسكر مستهدفها 25 ألف فدان، وشركة النوبارية للسكر مستهدفها 17 ألف فدان، وشركة الدلتا للسكر مستهدفها 7,5 فدان، وشركة النيل للسكر مستهدفها 6,000 فدان.

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