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كنائس دلجا في المنيا تلغي احتفالاتها بعيد "النيروز" بسبب الأحداث الحالية

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كنائس دلجا في المنيا تلغي احتفالاتها بعيد "النيروز" بسبب الأحداث الحالية كنائس دلجا في المنيا تلغي احتفالاتها بعيد "النيروز" بسبب الأحداث الحالية

كتب : خديجة العادلي منذ 35 دقيقة

ألغت كنائس دلجا احتفالاتها بعيد النيروز "رأس السنة القبطية" اليوم، بسبب الأحداث التي تمر بها القرية.

وقال القس سلوانس، راعي كنيسة العذارء الأثرية بدير العذراء والأنبا إبرام بدلجا، إنه كان من المقرر إقامة الاحتفالات بعيد النيروز مساء أمس، ولكن تم إلغاء الاحتفالات بسبب الأحداث الجارية التي تمر بها البلاد والمسيرات الحاشدة التي تخرج مساء كل يوم بالقرية.

وأضاف القس سلوانس، "اقتصر الاحتفال على صلاة واحدة تمت إقامتها صباح اليوم، حيث بدأت في السابعة صباحًا وانتهت في الثامنة والنصف، ولم يحضر الصلاة سوى 10 أفراد تقريبًا".

وأشار راعي الكنيسة إلى أنه في الأيام العادية كانت تجرى احتفالات مساء الليلة السابقة ليوم رأس السنة القبطية وتستمر الصلوات حتى الصباح بحيث تنتهي بقداس.

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