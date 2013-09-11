اكتشاف أثري جديد بالإسكندرية يرجع للعصور الرومانية

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

عثر الأثريون بمنطقة سبورتنج، شرق مدينة الإسكندرية، على صهريج وبقايا لأواني فخارية وأثرية، ودفانات يرجع جميعها إلى العصور الرومانية المتأخرة، بالإضافة إلى شاهد قبر، تم نقله للعرض بمتحف الإسكندرية القومي.

وصرح مدير عام منطقة آثار الإسكندرية والبحيرة، مصطفى رشدي، بأن الكشف الأثري، عثر عليه أثناء إجراء أعمال المجسات والمسح الأثري والحفائر، لإصدار تصريح البناء الخاص بأحد العقارات بمنطقة سبورتنج.

ووصف رشدي الكشف بـ"المهم"، مؤكدا أنه يعكس عظمة وعراقة مدينة الإسكندرية، التي كانت أكبر مدينة بعد روما العاصمة، في عصر الدولة الرومانية، وقال إن الإسكندرية أصبحت حاليا، بمقتنياتها واكتشافاتها الأثرية، متحفا أثريا مفتوحا.