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ممثلو العمال والفلاحين في لجنة الخمسين: نتمسك بنسبة الـ50 ليس بالقوة وإنما بالإنصاف

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ممثلو العمال والفلاحين في لجنة الخمسين: نتمسك بنسبة الـ50 ليس بالقوة وإنما بالإنصاف ممثلو العمال والفلاحين في لجنة الخمسين: نتمسك بنسبة الـ50 ليس بالقوة وإنما بالإنصاف

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 58 دقيقة

وجه ممثلو العمال والفلاحين بلجنة الخمسين انتقادات لاذعة إلى أعضاء اللجنة، أصحاب الياقات البيضاء، وفقا لتعبيرهم، حيث هاجم جبالي محمد جبالي، ممثل اتحاد عمال بلجنة الخمسين، خلال جلسة اليوم برئاسة عمرو موسى، أعضاء اللجنة بشأن مطالبة البعض بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة "نرفض الغمز والهمز والضحكات التي يثيرها البعض خلال حديثهم عن نسبة العمال والفلاحين، وكأنهم ينظرون لهم نظرة دونية لأن العمال والفلاحين هم أصل مصر، ولولاهم لما كان حضراتكم أصحاب الياقات البيضاء، خاصة وأن من بين العمال والفلاحين حملة الماجستير والدكتوراة".

وتابع الجبالي "وليعلم الجميع أننا متمسكون بهذه النسبة ليس بالقوة والبلطجة وإنما بالإنصاف".

وقال محمد صبحي الدبش، ممثل الفلاحين عن مقعد الاحتياطي، إن الفلاحين عمتهم الفرحة بعد ثورة 30 يونيو، لأنهم سيأخذون حقوقهم بعد أن استولى عليها اللواءات وظباط الشرطة في السابق إلا أن لجنة العشرة جاءت لتلغي نسبة العمال والفلاحين وهو ما نرفضه.

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