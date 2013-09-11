مرور العين يسحب 55 رخصة قيادة خلال أغسطس

سحب قسم مرور ودوريات العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي (55) رخصة قيادة مركبات لاستيفائها الشروط الموجبة لسحبها حسب قوانين السير والمرور خلال شهر اغسطس الماضي، كما تم الغاء رخصتين .

وقال الرائد صلاح عبد الله الحميري رئيس قسم مرور العين إن من الاسباب المؤدية لسحب رخصة السائق، وصول النقاط المرورية الى الحد الاعلى (24) نقطة مرورية، موضحاً ان النقاط المرورية تصل إلى الحد الاعلى لها عند ارتكاب عدة مخالفات منها على سبيل المثال قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة، 24 نقطة وقيادة المركبة بصورة تشكل خطرا او التسابق على الطريق 12 نقطة ، وغيرها.

وذكر ان اجراء سحب الرخصة يعتبر من العقوبات الادارية الرادعة، بهدف ايقاف الشخص المتهور عن الحاق الضرر بنفسه والاخرين لفترة معينة وحرمانه من هذه الميزة، والتي تنقسم إلى عدة درجات متفاوتة تصاعديا ففي المرة الاولى يتم سحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر وفي المرة الثالثة لمدة سنه والاخيرة الغاء الرخصة نهائيا كما تتم مخالفة قائد المركبة اذا قاد مركبة أثناء سحب رخصته ويتم بناء عليه تحويله الى التحقيق ثم الى نيابة المرور التي تصدر بحقه الحكم المناسب.

ودعا الحميري سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور وبشكل خاص الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق منوها على ان اغلب المخالفات تأتي من تجاوز السرعات القانونية، متمنيا السلامة للجميع.

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