ولي عهد دبي يعتمد تعديل تعرفة مواقف المركبات

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النظام رقم "1" لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام النظام رقم "3" لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي.

ويهدف التعديل المعتمد إلى تنظيم مواقف السيارات المخصصة لمستخدمي المواصلات العامة وضمان توفير هذه المواقف لكافة مستخدميها والحيلولة دون سوء استخدامها خاصة في المحطات التي تقع بالقرب من المواقف ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.

وتضمن التشريع تعديل المادة الثالثة عشرة من النظام رقم "3" لسنة 2009 المشار إليه وذلك على النحو التالي أولا: إخضاع مواقف المركبات المتوفرة في مرافق وخدمات المواصلات العامة لذات الأحكام المطبقة بموجب التشريعات السارية على المواقف العامة في الإمارة وذلك فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بها وضبط المخالفات المرتكبة لأحكامها ويستثنى من ذلك الرسوم المقررة على استخدامها.

ثانيا: استخدام مواقف المركبات المتوفرة في مرافق وخدمات المواصلات العامة بالمجان لمستخدمي وسائل النقل العامة لمدة "24" ساعة وفي مقابل رسم لغير مستخدمي وسائل النقل العامة وتحديد مقدار هذا الرسم وفقا لما يلي:

-عشرة دراهم عن كل ساعة واحدة أو جزء منها إذا كانت مدة الوقوف حتى خمس ساعات.

-خمسون درهما إذا زادت مدة الوقوف على خمس ساعات وحتى "24" ساعة.

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> -خمسون درهما عن كل يوم أو جزء منه إذا زادت مدة الوقوف "24" ساعة وحتى خمسة أيام.

-ثلاثة آلاف درهم نظير حجز موقف واحد لمدة ستة أشهر.

-خمسة آلاف درهم نظير حجز موقف واحد لمدة اثني عشر شهرا.

كما تضمن التشريع استبدال البند رقم "30" الوارد في الجدول الملحق به بالبندين "30" و"31" من الجدول الملحق بالنظام رقم "3" لسنة 2009 المشار إليه حيث تضمن البند الجديد فرض غرامة مقدارها 100 درهم عن كل يوم في حال تجاوز المركبات مدة الوقوف المسموح بها في المواقف المخصصة لمستخدمي القطارات وبحد أقصى 1000 درهم.

ومن المنتظر أن تسهم التعديلات المشمولة في هذا التشريع بصورة إيجابية في تنظيم المواقف المخصصة لمستخدمي المواصلات العامة وتشجيع الجمهور على اختيار وسائل النقل العام كبديل فعال ومنطقي خاصة أنها توفر انتقال مريح وآمن وسريع عبر شبكة متكاملة ذات كفاءة عالية وبما لذلك أيضاً من أثر مباشر على تخفيف الكثافة المرورية على الطرقات لاسيما في أوقات الذروة.

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> وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.