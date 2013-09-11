مباحث الأقصر تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء أم وطفليها

الأقصر – حجاج سلامة: الاربعاء , 11 سيبتمبر 2013 14:56

تكثف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء أم وطفليها بمركز الطود فى جنوب المحافظة.

وكان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر قد تلقى بلاغًا من نوبي عبد الصبور زوج المختفية ووالد الطفلين, أن زوجته حنان عبدالفتاح 25 سنة, تعانى من بعض المتاعب الصحية بالقلب وذهبت صباح الأحد الماضي بصحبة طفليه وهما "شهد" 6 سنوات, و"محمد" 3 سنوات لشراء بعض احتياجات المدارس من مدينة الأقصر ولم تعد وأنه فشل في العثورعليهم في المستشفيات والقرى المجاورة وبشوارع الأقصر.

> تم تشكيل فريق بحث قاده العميد عصام الحملى مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة والتوصل للأم المختفية وطفليها، وأخطرت النيابة بالواقعة وتولت التحقيق.