10 فوائد للمشي في الحمل والولادة

بتنا نسمع عن وصفات شعبيَّة وحكايات في مجملها غير دقيقة. ولمعرفة الصحيح؛ لابد من استشارة الطبيب وأخذ مشورته.

صعود السلالم في الشهر التاسع يفتح الرحم

هو يجعل الجنين في وضعيَّة الدخول للحوض، كما بيّن طبيب النساء والولادة، د.طارق سلامة؛ لأنَّه يساعد على فتحه، لكن لابد أن يكون الصعود والنزول بتمهل شديد، وقبل الشهر التاسع؛ لأنَّ في ذلك خطورة على الجنين، فقد تحدث الولادة قبل ذلك.

المشي في الشهر التاسع يسرع الولادة

فوائده:

١- يقوي عضلة القلب، ويحافظ على تناسق العضلات.

٢- يجعل الولادة أسهل وأقصر في مدتها.

٣- يساعد على حرق السعرات الحراريَّة.

٤- يقيها من الإصابة بسكري الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم، ومن ثَّم إصابتها بالتسمم.

٥- يسهل من ممارسة أي نشاط رياضي بعد الولادة.

٦- يقلل من حالات الإمساك.

٧- يخلص طفلك من أي وزن زائد على الحد الطبيعي له.

٨- في المشي تجديد، حيث يبعد المرأة عن المنزل لفترة وعن مسؤولياتها المتعددة.

٩- يقي من الإصابة باكتئاب ما بعد الحمل.

١٠- يدعم طاقة الجسم.

تحذيرات

١- المقصود من ممارسة الرياضة هو الإبقاء على ليونة العضلات، وليس إحراز معدلات عالية من اللياقة.

٢- يجب ألا تقوم بالمشي في الجو الحار.

٣- ينبغي التوقف إذا أحست بالدوار أو التعب أو العطش.

٤- ينبغي عليها التدرج وعدم الضغط على نفسها؛ حتى تعتاد على هذا الحِمل أثناء ممارستها لرياضة المشي.

وضع الجسم

١- عدم المشي بترهل.

٢- رفع الرأس مع التركيز بالعينين في الأفق.

٣- دفع الكتفين للوراء مع إرخاء الذراعين.

٤- ثني الذراعين بدرجة 90 درجة.

٥- الإحماء لمدة خمس دقائق بالمشي في المكان.

٦- مدة المشي من 30-45 دقيقة يومياً.

٧- في نهاية المشي، يتم تبريد العضلات بتخفيف حدة المشي لمدة خمس دقائق.

٨- إطالة العضلات أثناء المشي.

٩- أن يكون مع الحامل مقياس لمعدل ضربات القلب؛ لضمان أنَّها لا تمارس إجهاداً عليه.