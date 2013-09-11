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وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية بالقدس لرفض الضربة العسكرية المحتملة لسوريا

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وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية بالقدس لرفض الضربة العسكرية المحتملة لسوريا وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية بالقدس لرفض الضربة العسكرية المحتملة لسوريا

كتب : أ ش أ منذ 43 دقيقة

نظم عشرات الفلسطينين والقوى والفعاليات بمدينة القدس، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية الأمريكية العامة في القدس المحتلة، رفضا للضربة العسكرية المحتملة على سوريا.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم السوري ولافتات مدون عليها "أوقفوا الحرب على سوريا"، ورددوا شعارات تندد بالتوعد الأمريكي لضرب سوريا عسكريا.

وقال عضو هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس، راسم عبيدات، إن الوقفة تأتي رفضا لأي تدخل أجنبي في أرض سوريا الشقيقة ولإرسال رسالة من القدس الهدف منها عدم القبول بأي عدوان بحق أية دولة عربية شقيقة.

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