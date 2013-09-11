استوحي من أناقة نجمات هوليوود في المهرجانات العالميَّة

يمكن أن نقول أننا أصبحنا على مشارف موسم السجَّادة الحمراء، حيث تتألَّق نجمات هوليوود بأجمل الإطلالات في احتفالات التكريم وتوزيع الجوائز السينمائيَّة، وقد كانت الأيام الماضية حافلة بإطلالات المهرجانات السينمائيَّة، إذ قامت ثلاث مهرجانات سينمائيَّة في الوقت نفسه، أحدهم: مهرجان "فينيس" السينمائيّ، والآخر مهرجان "تورينتو"، أمَّا الثالث فقد كان مهرجان "دوفيل" السينمائيّ في فرنسا.

في هذا الموضوع نقدِّم لكِ أجمل الإطلالات من المهرجانات العالميَّة فاختاري الأجمل من بينها.

في مهرجان "فينيس" كان مستوى الإطلالات أفضل برأينا، حيث استعرضنا في مواضيع سابقة عدَّة إطلالات منه, مثل: إطلالة Sandra Bullock بفستان أحمر جذَّاب مشابه للون السجادة الحمراء، نزيد عليها إطلالات كلِّ من Keira Knightley و Diane Kruger في حفل دار "Valentino " خلال أيام المهرجان، بالإضافة إلى إطلالة الممثِّلة الشابَّة Dakota Fanning بفستان ملكيّ حمل لمسات المصمم اللبنانيّ ايلي صعب.

كررت Dakota Fanning ظهورها في مهرجان "تورينتو"، حيث اختارت فستانًا قصيرًا وناعمًا من "Valentine" بقصَّة جميلة على الكتف، أمَّا النَّجمة Nicole Kidman فقد تألَّقت ببدلة سوداء رسميَّة من "Altuzarra" عند ظهورها في "تورينتو".

كما شهد مهرجان "دوفيل" في فرنسا تألُّق النَّجمة Cate Blanchett بإطلالات أنيقة على سجَّادته الحمراء.

شاهدي في الصُّور أعلاه أناقة النَّجمات في مهرجانات السينما العالميَّة.