تعرفي إلى آخر موضة إكسسوارات الحجاب

لا تقتصر أناقة المحجبة على اختيار الحجاب المناسب لملابسها أواختيار الحقيبة والحذاء فللحجاب إكسسوارته الخاصة التي لا بد أن توليها اهتماما خاصا لتكون متألقة بإطلالتها وتواكب الموضة .

فالدبوس أو الحجاب القطني ممكن او يتحولان إلى إكسسوار مميز يضفي لمسة مضيئة على طلتك ويحول حجابك من حجاب نهاري بسيط إلى حجاب خاص بمناسبة مميزة أو حتى سهرة. لذا لا تستهيني بهذه الخطوة واحرصي على اختيار الأفضل والأكثر تناسبا مع الإكسسوارات الأخرى التي ترتدينها كالعقد والسوار والساعة .

إليك بعض النصائح:

-اختاري حجاب قطني مطرز بالخيوط اللامعة أو مطعم بالشوارفسكي أو الفصوص الذهبية أو الفضية للسهرات الخاصة ونسقيها مع حجاب رأس ( شيلة أو إيشارب )أحادي اللون.

-لا تدمجي الحجاب القطني المطرزبالخيوط اللامعة والمطعم بالفصوص مع غطاء الرأس( شيلة أو إيشارب ) لامع أو مزركش.

-لا تختاري عقد كبير مع الحجاب المطعم كي لا تبدو الطلة مبالغة.

-نسقي العقد والسوار مع ألوان التطريز أو الفصوص المعتمد في غطاء الرأس أو الحجاب القطني .

-اختاري الدبابيس بألوان مناسبة لملابسك .

" سيدتي نت " تقدم لك مجموعة من الصور للدبابيس والحجابات القطنية المناسبة لمناسباتك كمحجبة.

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