مخابز المنوفية تستمر فى تكييس الخبز بعد فشل تجربة الشنطة البلاستيكية

عقدت اللجنة العليا للخبز اجتماعا برئاسة اللواء أسامة فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية، وحضور السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومدير التموين ومديرى إدارت التموين بالمراكز.

ناقش الاجتماع الاستمرار فى عمل تكييس الخبز، بعد تهويته ساعة عقب إنتاجه، وذلك بعد أن فشلت فكرة الشنطة البلاستيكية التى تم تجربتها فى مركز قويسنا.

كما طالبت اللجنة بتفعيل اللجان الفرعية بالمراكز للمرور على المخابز أثناء عملية الإنتاج، والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والجودة، وتكليف مدير مشروع الخبز بالتنسيق مع رؤساء المدن حصر عدد البرانيك الموجودة بالمدن والتى يتم نقل الخبز فيها.

ووجه السكرتير العام باتخاذ إجراءات لنقل الخبز من المدن للقرى التى بها عجز، ومخاطبة وزير التموين للحصول على موافقته لنقل الحصص الزائدة من المدن للقرى، والحصول على حصة من الدقيق بدلا من حصة الخبز، مؤكدا على عمل تقرير أسبوعى عن حماية المستهلك والإجراءات التى يتم اتخاذها، وتفعيل القوانين الخاصة بالتموين.

وشدد اللواء أسامة فرج على ضرورة تواجد مفتش تموينى أثناء عملية إنتاج الخبز، وفى حالة وجود عجز يتم تكليف المفتشين بالمرور على أكثر من مخبز لسد العجز، وعلى ضرورة وضع المخابز سيئة السمعة على قائمة سوداء ليتم خصم حصصها وإعطاؤها لأقرب مخبز لإنتاجه بمواصفات جيدة.

كما قرر السكرتير العام عمل توزيعة شهرية لجميع مشرفى المخابز بدائرة المركز، مع عدم تثبيت مشرف فى مخبز لأكثر من شهر، واختيار مشرفى المخابز من ذوى السمعة الطيبة والنزاهة.