جامعة بنى سويف تحتفل باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة للمرة الأولى

أقامت جامعة بنى سويف احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة، أمس الثلاثاء، حيث وافق مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على الإعلان عن مسابقة (أفضل بحث فى مجالات الإعاقة وأطفال الشوارع)، يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والعاملون الإداريون والطلاب، وذلك ضمن فعاليات يوم الاحتفالية الذى يتضمن العديد من الأنشطة الأخرى.

وأكد الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، أن الاحتفالية التى تقام للمرة الأولى بالجامعة تأتى فى إطار التعاون بين الجامعة ووفد الجمعية الطبية المصرية الفرنسية، والذى يضم مجموعة من الأطباء والكوادر الطبية المختلفة، التى سافرت إلى فرنسا خلال الأعوام السابقة عن طريق المنح والتدريب، لافتاً إلى أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة سوف تجرى بالتعاون مع المركز الفرنسى بالمنيرة – منظمة الصحة العالمية – منظمة العمل الدولية – جامعات مصرية مختلفة – جمعيات خيرية من المجتمع المدنى وفى وجود ممثلين من وزارات العدل – التعليم – الثقافة – الصحة– والتضامن الاجتماعى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاحتفالية تأتى من منطلق مبدأ المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع التى تعتبر أحد أهم المحاور التى تستطيع من خلالها الجامعة تقديم الخدمات إلى البيئة المحيطة داخل وخارج أسوار الجامعة.