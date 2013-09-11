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تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد فى أسوان

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تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد فى أسوان تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد فى أسوان

أعلن الدكتور محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، انتهاء وزارة الصحة من إجراءات تنفيذ مشروع التأمين الصحى الجديد بمختلف المحافظات، بينها محافظة أسوان، والذى سيستفيد منه حوالى 250 ألف أسرة بمختلف أنحاء المحافظة من المنتفعين بالضمان الاجتماعى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أنه من أجل إنجاح العمل بالمشروع الجديد للتأمين الصحى، تم التعاقد مع نخبة من الأطباء والاستشاريين من القطاع الخاص وكلية طب أسوان وأطباء القطاع الحكومى للإشراف والعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة.

وفى سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة بأسوان أن المحافظة تعانى من عجز فى أعداد أطباء الرعاية الأساسية والتخصصات النادرة يصل إلى حوالى 400 طبيب، ويجرى سد العجز فى هذه التخصصات.

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مصر 365