بالصور.. مديرية أمن أسوان تواصل حملاتها المكثفة ضد البؤر الإجرامية

واصلت صباح اليوم الأربعاء، مديرية أمن أسوان، بإشراف اللواء حسن السوهاجى مدير الأمن، حملاتها الأمنية المدعمة من قوات الأمن المركزى ووحدات المباحث، للتصدى للبؤر الإجرامية ومداهمة أوكار البلطجية والعناصر الإجرامية.

وأسفرت الحملة، التى ترأسها العميد أحمد حجازى مدير المباحث والعقيد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، عن ضبط 130 لفافة ورقية مختلف الأحجام من البانجو وزنت حوالى 10 كيلو جرامات تقريباً، ولفافة صغيرة الحجم بداخلها أفيون وزنت حوالى 20 جراما، و8400 قرص مخدر "تامول"، و4 أسلحة بيضاء عبارة عن "2مطواة، 1خنجر، و1سيف"، ومبلغ مالى قدره 2850 جنيهاً بحيازة "سيد.ع.ض" 31 سنة، عاطل، ومقيم بركة الدماس، وشقيقه بدوى 28 سنة ومقيم بذات العنوان وذلك أثناء تواجدهم بمنزلهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وتحرر محضر 5957 جنايات قسم أول أسوان لسنة 2013.

كما تم ضبط لفافة ورقية صغيرة الحجم بداخلها بانجو وزنت حوالى 100 جرام بحيازة "محمد.ش.ع" 28 سنة عاطل ومقيم بركة الدماس دائرة القسم، وذلك أثناء تواجده بمنطقة بركة الدماس، وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدرات بقصد الإتجار، وتحرر محضر 5955 جنايات قسم أول أسوان.

وضبطت لفافة صغيرة الحجم بداخلها بانجو المخدر وزنت حوالى 50 جراما بحيازة "ضوى.ع.ض" 38 سنة، عاطل، ومقيم السيل الريفى دائرة قسم ثان أسوان، وذلك أثناء تواجده بمنطقة بركه الدماس دائرة قسم أول أسوان.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر محضر 5954 جنايات قسم أول أسوان.

كما تم ضبط جوال بلاستيك بداخله كمية من البانجو وزنت حوالى 3 كجم، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" بمنزل "عبد العزيز.س.ع" وشهرته""عزيز" 28 سنة عاطل ومقيم بركة الدماس دائرة قسم أول أسوان، والذى تبين عدم تواجده بالمنزل، وتحرر محضر 5956 قسم أول أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة.

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