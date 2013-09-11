أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

السويدى: تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحقق الاستقرار للعمال

Google+ Print
السويدى: تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحقق الاستقرار للعمال السويدى: تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحقق الاستقرار للعمال

أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد لا يمانع تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إنه مبدأ اقتصادى مهم وضرورى لتحقيق الاستقرار للعمال، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسات متأنية تراعى العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة قيام الدولة بدورها فى الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال، فكلاهما فى مركب واحد مع العمل بجدية على جذب استثمارات فى كل من الدلتا والصعيد التى تتيح فرص عمل جديدة خاصة للمرأة.

وأوضح السويدى خلال اجتماعه مع كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة، والذى يعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، أن القطاع الصناعى ليس لديه مشكلة مع الأجور، حيث إنه من أعلى القطاعات التى تعطى أجورا فى الدولة، ولا يمانع فى تطبيق الحد الأدنى، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسة وافية؛ لأنه يحتوى على الكثير من التفاصيل، مطالبا بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة، فبالرغم من انخفاض الرواتب فى كلا القطاعين، إلا أن الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية، مع ضرورة وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التى يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا.

كما طالب بأن يشمل تطبيق الحد الأدنى جميع العاملين بالدولة مع قيام الحكومة بتخفيض الأعباء على الرواتب، مثل التأمينات الاجتماعية التى يجب أن تخفض إلى 20% حتى تكون قيمه التأمين لصالح العامل، وتحميه من المخاطر، وكذلك أن يحتوى الحد الأدنى للأجر على جميع ما يتقاضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحى والمزايا الأخرى التى يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية.

وطالب السويدى بتحديد رواتب المتدربين، أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة مع الأخذ فى الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة فى الدول الأخرى والتى تتميز بانخفاض الأجور، كما فى دول جنوب شرق آسيا التى يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول