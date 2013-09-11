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الإحصاء: 24.5٪ انخفاضا فى أعداد السائحين القادمين خلال يوليو الماضى

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الإحصاء: 24.5٪ انخفاضا فى أعداد السائحين القادمين خلال يوليو الماضى الإحصاء: 24.5٪ انخفاضا فى أعداد السائحين القادمين خلال يوليو الماضى

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد السائحين القادمين من كافة دول العالم بلغ 765 ألف سـائح خلال يوليه 2013 مقابل مليون سائح خلال يوليه 2012 بنسبة انخفاض قدرها 24.5٪، ويظل قطاع السياحة الأكثر تضرراً من المشهد السياسى فى .
> وكانت أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفاداً للسائحين، تليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة.

وقال الجهاز، فى بيان صحفى له، "بلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون 6.8 مليون ليلة خلال يوليه 2013 مقابل 11.4 مليون ليلة خلال يوليه 2012 بنسبة انخفاض قدرها 40.1٪".

وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد الليالى تليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد السائحين القادمين من الدول العربية 90 ألف سائح خلال يوليه 2013 مقابل 218 ألف سائح خلال يوليه 2012 بنسبة انخفاض قدرها 58.6٪.

وبلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحين المغادرين من الدول العربية 1.6 مليون ليلة خلال يوليه 2013 مقابل 3.3 مليون ليلة خلال يوليه 2012 بنسبة انخفاض قدرها 50.2٪.

وبلغ متوسط عدد الليالى للسائح 8.7 ليلة خلال يوليه 2013 مقابل 12.4 ليلة خلال يوليه 2012.

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مصر 365

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