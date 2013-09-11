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شركات بترول: تلقينا تعليمات من الوزير بتطوير العمل لتوفير احتياجات السوق

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شركات بترول: تلقينا تعليمات من الوزير بتطوير العمل لتوفير احتياجات السوق شركات بترول: تلقينا تعليمات من الوزير بتطوير العمل لتوفير احتياجات السوق

أكد عدد من رؤساء شركات البترول التزامهم بمواصلت العمل والتطوير بما يستهدف توفير جميع المنتجات البترولية للسوق المحلى، والقضاء على أية عقبات تواجه المواطنين فى الحصول على احتياجاتها، سواء من السولار أو البنزين.

وقال رؤساء الشركات الثلاث الرئيسية، إنهم تلقوا تعليمات من وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، بمواصلة العمل من أجل توفير جميع المنتجات للسوق المحلى، وعدم حدوث أية أزمات جديدة فى توفيرها.

من جانبه أكد المهندس عاصم عبدالغنى رئيس شركة التعاون للبترول، استمرار الشركة فى مواصلة خطط التطوير، بما يستهدف المساهمة فى توفير المنتج للسوق، ورفع حصة الشركة، لافتا إلى أن حصة الشركة من السوق المحلى تبلغ 29٪، وأن كمية مبيعاتها من المنتجات البترولية الرئيسية بلغت 8 ملايين طن قيمتها نحو 11 مليار جنيه.

وأشار عبد الغنى إلى أن قيمة العائدات الدولارية من تسويق وقود تموين السفن حوالى 167 مليون دولار، لتحافظ الشركة على ريادتها فى مجال تموين السفن.

وأوضح المحاسب سعيد مصطفى رئيس شركة للبترول، أنها تواصل دورها الريادى فى تسويق المنتجات البترولية بالسوق المصرى، وأن قيمة مبيعاتها من المواد البترولية والزيوت والكيماويات بلغت حوالى 5.24 مليار جنيه وتصدير منتجات بقيمة حوالى 8.5 مليار جنيه، وأن قيمة صادرات وقود النفاثات وتموين السفن بلغت 894 مليون دولار.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى موسى رئيس شركة أنابيب البترول، أن أطوال الخطوط الممتدة بكافة أنحاء مصر تبلغ 5387 كم مختلفة الأقطار، والتى تم من خلالها نقل 55 مليون طن، منها حوالى 25 مليون طن خام ومتكثفات، وحوالى 3.26 مليون طن منتجات بترولية و75.3 مليون طن بوتاجاز.

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مصر 365

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