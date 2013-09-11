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التطور التكنولوجى يزيد من نسبة الأمراض النفسية فى المجتمع

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التطور التكنولوجى يزيد من نسبة الأمراض النفسية فى المجتمع التطور التكنولوجى يزيد من نسبة الأمراض النفسية فى المجتمع

قال الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، إن الأمراض النفسية انتشرت بدرجة كبيرة فى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يشعرون بالوحدة النفسية لأسباب مختلفة قد تكون اجتماعية أواقتصادية، نظرا للتطور التكنولوجى الهائل والسريع وازدياد احتياجات الإنسان الذى يعجز عن ملاحقتها.
> أوضح الحديدى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التفكك الأسرى أيضا من الأسباب التى تؤدى إلى الشعور بالوحدة نتيجة لاختلاف مشاغل الأشخاص واهتماماتهم داخل الأسرة، سعيا وراء متطلبات الحياة والظروف المادية الصعبة.

وأضاف الحديدى، أن الضغوط النفسية المستمرة والضغط العصبى تسبب الاكتئاب وعدم الإحساس بالاستمتاع بكل شىء فى الحياة ويؤدى ذلك إلى العزلة.

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