تعيين رؤساء أقسام جدد فى عدد من الكليات بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمد ممدوح : منذ 46 دقيقة 41 ثانية

أصدر الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين عدد من رؤساء الأقسام الجدد بمختلف كليات الجامعة والتي تضمنت في كلية الطب تجديد تعيين كل من (الدكتورة اعتماد حلمي يس الأستاذ بقسم الباثولوجيا رئيساً للقسم, والدكتور عصام سعد محمد درويش الأستاذ بقسم الأمراض العصبية والنفسية رئيساً للقسم, وتعيين الدكتورة أمل طه أبو الغيط الأستاذ بقسم الهستولوجيا رئيساً للقسم)؛ وذلك لمدة 3سنوات لكل منهما .

وفي كلية التجارة أصدر سيادته قرارين بقيام الدكتور أشرف محمد عبد البديع الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بعمل رئيساً للقسم, وكذلك تجديد قيام الدكتورة نادية أمين محمد علي الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بعمل رئيس القسم وذلك لمدة عام لكل منهما.

> كما تضمنت القرارات في كلية الحقوق تعيين الدكتور كيلاني عبد الراضي محمود الأستاذ بقسم القانون التجاري رئيساً للقسم.

> أما فيما يخص كلية الآداب فقد أصدر الدكتور عبد السميع قراراً بتولي الدكتور معتمد علي أحمد سليمان عميد كلية الآداب الإشراف علي قسم علم الاجتماع, وذلك لمدة عام لكل منهما.