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المستوطنون اليهود يقومون بحرق مزارع للزيتون واللوز شرق نابلس

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المستوطنون اليهود يقومون بحرق مزارع للزيتون واللوز شرق نابلس المستوطنون اليهود يقومون بحرق مزارع للزيتون واللوز شرق نابلس

قام عدد من المستوطنين اليهود صباح اليوم الأربعاء، بحرق عشرات الدونمات " الدونم ألف متر" من أراضى قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقال مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن مجموعة من المستوطنين أقدموا صباح اليوم على إحراق عشرات الدونمات من أراضى القرية القريبة من مستوطنة ألون موريه.

وأضاف دغلس أن جزءا من هذه الأراضى يقع فى منطقة جبلية والجزء الآخر مزروع بأشجار الزيتون واللوز.

تجدر الإشارة إلى أن تلك ليست المرة الأولى التى يقوم فيها المستوطنون اليهود بحرق أشجار الزيتون واللوز بمختلف مدن الضفة الغربية.

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مصر 365