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بالصور.. بدء اجتماع الجامعة العربية الطارئ لبحث الأزمة السورية

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بالصور.. بدء اجتماع الجامعة العربية الطارئ لبحث الأزمة السورية بالصور.. بدء اجتماع الجامعة العربية الطارئ لبحث الأزمة السورية

بدأ اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا لبحث التطورات والمستجدات حول تطورات الأزمة السورية فى ضوء المبادرة الروسية التى تتضمن إخضاع الأسلحة الكيميائية فى سوريا للإشراف الدولى، وهو اجتماع بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجى، وعلى رأسها .

والتقى صباح اليوم الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية بالسفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو وذلك قبل ساعة من الاجتماع الطارئ الذى سوف يعقده مجلس الجامعة العربية اليوم على مستوى المندوبين الدائمين لبحث المبادرة الروسية بخصوص الأزمة السورية.

وأكد مصدر مسئول بالجامعة العربية أن اللقاء جاء لعرض وجهة النظر الروسية وتفاصيل المبادرة على الأمين العام قبل الاجتماع وبحثها من كافة جوانبها ليتم مناقشتها خلال اجتماع الجامعة وتحديد موقف الجامعة ودولها الأعضاء منها.
> وكان الأمين العام للجامعة قد أعلن أمس عن تأييده للمبادرة الروسية، مؤكدا أن الجامعة العربية منذ البداية تبحث عن حل سياسى.

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