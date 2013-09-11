المخابرات الإسرائيلية تختطف 3 شبان فلسطينيين من جنوب نابلس

قامت وحدة مستعربين إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء باختطاف ثلاثة شبان من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن حوالى خمسة من المستعربين دخلوا أحد مطاعم حوارة الواقعة على الشارع الرئيس بحجة تناول وجبة الإفطار، وعندما دخل الشبان الثلاثة المطعم أقدموا على اختطافهم فيما انتشرت عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية فى الشارع وحول المنطقة ولم يتسنَ بعد معرفة هويات المختطفين.. كما أغلقت قوات الاحتلال فى الوقت ذاته طريق نابلس- قلقيلية، ومنعت السيارات من المرور من وإلى المدينتين.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة المستعربين تعنى الإسرائيليين الذين يعملون فى وحدات أمنية إسرائيلية تسمى وحدات المستعربين وهى وحدة سرية تعمل بين العرب داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948 بهدف إنشاء بنية تحتية استخباراتية تمكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من التحرى عن العرب داخل الخط الأخضر.