وقفة أمام القنصلية الأمريكية بالقدس لرفض الضربة المحتملة لسوريا

نظم عشرات الفلسطينيين والقوى والفعاليات بمدينة القدس، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية الأمريكية العامة فى القدس المحتلة رفضا للضربة العسكرية المحتملة على سوريا.

ورفع المشاركون فى الوقفة العلم السورى ولافتات مدون عليها "أوقفوا الحرب على سوريا" ورددوا شعارات تندد بالتوعد الأمريكى لضرب سوريا عسكريا.

وقال عضو هيئة العمل الأهلى والوطنى فى القدس راسم عبيدات، إن الوقفة تأتى رفضا لأى تدخل أجنبى فى أرض سوريا الشقيقة ولإرسال رسالة من القدس الهدف منها عدم القبول بأى عدوان بحق أية دولة عربية شقيقة.