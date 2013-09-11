الديلى تليجراف: مهندس ليبى يواجه السجن مدى الحياة لتأييده القذافى

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف، أن مهندس ليبى تظاهر فى لندن ضد التدخل العسكرى فى بلاده يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وأوضحت الصحيفة أن معاذ الهنيش، 34 عاما، يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة الليبية بسبب نشاطه السياسى خلال عام 2011، بينما كان يدرس فى المملكة المتحدة، حيث شارك فى المظاهرات المؤيدة للعقيد الراحل معمر القذافى فى 28 يونيه.

> ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات الليبى فإنه يحظر على الليبيين القيام بأنشطة فى الخارج تعتبر ضد مصالح الدولة، وهى جريمة تؤدى للحكم بالسجن مدى الحياة. كما أنه قد يواجه الحكم بالسجن 15 عاما بموجب المادة 195 بسبب الإهانة العلنية للشعب الليبى بعد أن وصف وقتها "المتمردين" فى ليبيا بأنهم "جرذان".

> وتطالب منظمة العفو الدولية "أمنستى" بإسقاط التهم عن المهندس الليبى باعتبارها انتهاك لحقوقه فى حرية التعبير والتظاهر. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير المنظمة الحقوقية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هذا الشاب يواجه السجن مدى الحياة للتعبير عن آراءه السياسية باعتباره أمر غير مقبول لدى من هم فى السلطة، وهو ما يطرح سؤال عما إذا كانت ليبيا قد تغيرت بعد حكم القذافى".

وكان الهنيش يدرس الميكانيكات، فى منحة دراسة فى جامعة كوفنترى البريطانية بتمويل من الحكومة الليبية، فى 2011. غير أنه عقب عودته لليبيا فى 3 أبريل 2012 تعرض للاحتجاز من قبل ميليشيا فى مدينة الزاوية.