دراسة: الرجال أكثر عرضة من النساء للوقوع فريسة للأمراض

كتب : أ ش أ الأربعاء 11-09-2013 12:03

كشفت دراسة طبية، النقاب عن أن الرجال، أكثر عرضة مقارنة بالسيدات للوقوع فريسة للإصابة بالأمراض، حيث أظهرت الأبحاث الطبية التي أجريت على مدار العشرة أعوام السابقة، معاناة الرجال من أمراض نفسية وعقلية تجعلهم عرضة بنسبة عشرة أضعاف للإصابة بأمراض جسدية بالمقارنة بالسيدات اللائي يعانين من نفس الأمراض، وتظهر أعراض الأمراض الجسمانية في مراحل مبكرة بالمقارنة بالرجال.

وأشارت البيانات إلى تراجع مخاطر الإصابة بالأمراض بين السيدات بنسبة 14% بالمقارنة بالرجال، وهو مايعني أن الرجال الأقل حظا بالمنظور الطبي.

أجريت الدراسة، التي استخدمت فيها بيانات من "معهد العلوم التقييمية السريرية" لمعرفة ما إذا كان لجنس الإنسان دورا أو علاقة بين المرض العقلى وظهور أعراض جسدية.

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية الخطيرة خاصة من الرجال لديهم معدلات أعلى للاصابة بالأمراض الجسدية مثل متلازمة الأيض، وضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية.