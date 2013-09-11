مسعد أبو فجر: ما يحدث في سيناء سينعكس على كتابة الدستور

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 4 دقائق

قال مسعد أبو فجر، ممثل سيناء في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال جلسة اليوم، إن "ما يحدث في سيناء أصبح أمرًا خطيرًا وسينعكس على كتابة الدستور".

وأضاف أبو فجر، أن "سيناء أصبحت جبهة مفتوحة على الإرهاب، وينبغي ألا تترك قوات الجيش والشرطة وحدها ولكن تحتاج إلى إمكانيات الدولة بأكملها"، لافتًا إلى أن الكثير مما يحدث في سيناء لا يراه الرأي العام لعدم وجود تغطية إعلامية جيدة.

وطالب أبو فجر، بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة الخمسين للذهاب إلى سيناء لنقل ما يحدث على الأرض تفصيلًا.