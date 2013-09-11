أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مسعد أبو فجر: ما يحدث في سيناء سينعكس على كتابة الدستور

Google+ Print
مسعد أبو فجر: ما يحدث في سيناء سينعكس على كتابة الدستور مسعد أبو فجر: ما يحدث في سيناء سينعكس على كتابة الدستور

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 4 دقائق

قال مسعد أبو فجر، ممثل سيناء في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال جلسة اليوم، إن "ما يحدث في سيناء أصبح أمرًا خطيرًا وسينعكس على كتابة الدستور".

وأضاف أبو فجر، أن "سيناء أصبحت جبهة مفتوحة على الإرهاب، وينبغي ألا تترك قوات الجيش والشرطة وحدها ولكن تحتاج إلى إمكانيات الدولة بأكملها"، لافتًا إلى أن الكثير مما يحدث في سيناء لا يراه الرأي العام لعدم وجود تغطية إعلامية جيدة.

وطالب أبو فجر، بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة الخمسين للذهاب إلى سيناء لنقل ما يحدث على الأرض تفصيلًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد

مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له

مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي