بالصور| سكارليت جوهانسون تتألق بفستان مثير في مهرجان "تورنتو" السينمائي

كتب : إنجي رأفت منذ 32 دقيقة

حضرت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون مهرجان تورنتو السينمائي، لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Don Jon".

وتألقت جوهانسون على السجادة الحمراء بفستان أسود مثير ضيق وقصير، وارتدت حذاء أسود بكعب عالٍ، ورفعت شعرها للأعلى، ووضعت عقدا من اللؤلؤ الأبيض، ومكياجا أسود حول عينيها، وملمع شفاة لونه وردي.

وظهر مع النجمة الأمريكية على السجادة الحمراء الممثل جوزيف جوردن الذي يشاركها بطولة الفيلم، والتف حولهما الجمهور للحصول على الصور التذكارية والتوقيعات.

"Don Jon" من إخراج جوردن، الذي يقوم بدور البطولة في الفيلم مع سكارليت جوهانسون وجوليان مور، ومن المنتظر عرضه في 27 سبتمبر بجميع دور العرض الأمريكية.