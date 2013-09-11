علماء أمريكيون يطورون روبوتا لتمكين الجراحين من الوصول للأورام صعبة المنال

كتب : أ ش أ الأربعاء 11-09-2013 11:11

يسعى فريق من العلماء الأمريكيين حاليا إلى تطوير نظام تكنولوجي يجمع بين تقنيات التصوير لرؤية أعمل داخل المخ أثناء الجراحات الروبوتية، وربطها بأنظمة كمبيوتر لمزيد من الدقة، للوصول إلى الأورام صعبة المنال ودقة إزالة الأنسجة المريضة.

وعكفت مجموعة من جراحي الأعصاب بكلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، بالتعاون مع نخبة من أساتذة الأشعة التشخيصية، على تطوير إنسان آلي لجراحات الأعصاب الصغيرة، يمكن استخدامه في استئصال أورام المخ عميقة الجذور صعبة المنال.

وفي غضون أربع سنوات، نجح العلماء في تصميم وبناء النموذج الأول، وهو جهاز أُطلق عليه اسم "الأصبع"، يشبه في تفاصيله المتعددة الأصبع، ولديه القدرة على التحرك في اتجاهات عديدة.

وتعتمد التنقية الحديثة المستخدمة في الإنسان الآلي على سكين كهربائي لتسخين الأورام السرطانية لتدميرها واستئصالها، فضلا عن أنبوب لشفط البقايا والأنسجة الدقيقة التي تتخلف عن هذه العملية.