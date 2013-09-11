أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

علماء أمريكيون يطورون روبوتا لتمكين الجراحين من الوصول للأورام صعبة المنال

Google+ Print
علماء أمريكيون يطورون روبوتا لتمكين الجراحين من الوصول للأورام صعبة المنال علماء أمريكيون يطورون روبوتا لتمكين الجراحين من الوصول للأورام صعبة المنال

كتب : أ ش أ الأربعاء 11-09-2013 11:11

يسعى فريق من العلماء الأمريكيين حاليا إلى تطوير نظام تكنولوجي يجمع بين تقنيات التصوير لرؤية أعمل داخل المخ أثناء الجراحات الروبوتية، وربطها بأنظمة كمبيوتر لمزيد من الدقة، للوصول إلى الأورام صعبة المنال ودقة إزالة الأنسجة المريضة.

وعكفت مجموعة من جراحي الأعصاب بكلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، بالتعاون مع نخبة من أساتذة الأشعة التشخيصية، على تطوير إنسان آلي لجراحات الأعصاب الصغيرة، يمكن استخدامه في استئصال أورام المخ عميقة الجذور صعبة المنال.

وفي غضون أربع سنوات، نجح العلماء في تصميم وبناء النموذج الأول، وهو جهاز أُطلق عليه اسم "الأصبع"، يشبه في تفاصيله المتعددة الأصبع، ولديه القدرة على التحرك في اتجاهات عديدة.

وتعتمد التنقية الحديثة المستخدمة في الإنسان الآلي على سكين كهربائي لتسخين الأورام السرطانية لتدميرها واستئصالها، فضلا عن أنبوب لشفط البقايا والأنسجة الدقيقة التي تتخلف عن هذه العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي

مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي