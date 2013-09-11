أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الفاكهة تساعد على التخلص من الآلام المصاحبة للتبول

Google+ Print
الفاكهة تساعد على التخلص من الآلام المصاحبة للتبول الفاكهة تساعد على التخلص من الآلام المصاحبة للتبول

أرسلت قارئة إلى "اليوم السابع" تقول "أنا فتاة فى أوائل العشرينيات أعانى من مشكلة عند التبول، حيث أشعر بآلام وحرقة، بالإضافة إلى ميلى إلى التبول مع قلة البول ولكنه مصحوب بآلام حادة، فما هى الأسباب؟

أجاب الدكتور محمد عبد الله حسين أخصائى جراحة المسالك البولية بمستشفيات القوات العسكرية، على تساؤل القارئة مشيرا إلى أن تلك الحالة فى الغالب تكون ناتجة عن التهابات بمجرى البول، وهناك أسباب مختلفة منها تراكم فطريات أو بكتريا بمجرى البول أو الإصابة بالتهابات بعنق الرحم أو وجود تكيس بالمبيض، لذلك لابد من استشارة طبيبة نسائية لإجراء الفحوصات الكاملة لمعرفة السبب الأصلى لوجود ذلك الالتهاب ثم علاجه ثم علاج التهاب مجرى البول.

ونصح حسين بضرورة الحفاظ على تناول الفواكه ذات الطعم اللاذع أو الحمضى مثل البرتقال واليوسفى، والإكثار من تناول عصائرهم الطازجة، بالإضافة إلى الابتعاد التام عن التدخين ومراقبة الوزن وتناول الماء حسب احتياج الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365