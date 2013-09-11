الفاكهة تساعد على التخلص من الآلام المصاحبة للتبول

أرسلت قارئة إلى "اليوم السابع" تقول "أنا فتاة فى أوائل العشرينيات أعانى من مشكلة عند التبول، حيث أشعر بآلام وحرقة، بالإضافة إلى ميلى إلى التبول مع قلة البول ولكنه مصحوب بآلام حادة، فما هى الأسباب؟

أجاب الدكتور محمد عبد الله حسين أخصائى جراحة المسالك البولية بمستشفيات القوات العسكرية، على تساؤل القارئة مشيرا إلى أن تلك الحالة فى الغالب تكون ناتجة عن التهابات بمجرى البول، وهناك أسباب مختلفة منها تراكم فطريات أو بكتريا بمجرى البول أو الإصابة بالتهابات بعنق الرحم أو وجود تكيس بالمبيض، لذلك لابد من استشارة طبيبة نسائية لإجراء الفحوصات الكاملة لمعرفة السبب الأصلى لوجود ذلك الالتهاب ثم علاجه ثم علاج التهاب مجرى البول.

ونصح حسين بضرورة الحفاظ على تناول الفواكه ذات الطعم اللاذع أو الحمضى مثل البرتقال واليوسفى، والإكثار من تناول عصائرهم الطازجة، بالإضافة إلى الابتعاد التام عن التدخين ومراقبة الوزن وتناول الماء حسب احتياج الجسم.