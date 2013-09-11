أفيجدور ليبرمان: إسرائيل ستستهدف «الأسد» شخصيًّا إذا هاجمنا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت تهديدا واضحا للرئيس السوري بشار الأسد أنه «في حال قيامه بمهاجمتنا سيكون ردنا استهدافه شخصيًّا».

وأضاف «ليبرمان» في تصريح للإذاعة الإسرائيلية: «نعرف جيدا مدى حساسية الأسد تجاه بقاء نظام حكمه، لذلك نقلنا له رسالة واضحة بأنه ونظامه ومقربيه سيكونون جميعا في بؤرة الاستهداف من قبل إسرائيل».

وقال «ليبرمان»: «يتوجب على العالم التأكد من بلورة نظم وإجراءات تضمن التخلص من السلاح الكيماوي السوري وعدم السماح للنظام السوري بتضليل العالم»، مؤكدا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للتهرب من ذلك، على حد قوله.

وكانت روسيا قد اقترحت وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية.