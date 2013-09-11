انفجار ضخم في مبنى فرع وزارة الخارجية الليبية في بنغازي

هز، فجر الأربعاء، انفجار ضخم مبنى فرع وزارة الخارجية الليبية في مدينة بنغازي ملحقا أضرارا مادية جسيمة بالمبنى والمباني المجاورة له وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية ومصادر أمنية وشهود عيان

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ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار، الذي يتزامن

مع الذكرى الأولى للهجوم على القنصلية الأمريكية الذي تسبب بمقتل 4 أمريكيين بينهم السفير، و

الناتج على ما يبدو بحسب المصادر عن سيارة مفخخة، أوقع ضحايا.

وقال مصدر أمني إن «سيارة مفخخة بكميات كبيرة من مادة (تي إن تي) ركنت بجانب مبنى الوزارة المتفرع من شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي وانفجرت فجر الأربعاء مخلفة به وبالمباني السيادية المجاورة له خسائر مادية جسيمة».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن «أضرارا مادية جسيمة لحقت بمبنى فرع مصرف ليبيا المركزي وجهاز المراسم العامة وبعدد كبير من الشقق السكنية للمواطنين».